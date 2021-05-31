Названо имя нового директора ЦПКиО Екатеринбурга

Задача Павла и команды парка – следовать дорожной карте развития парка, постепенно готовить парк к реновации по утверждённой ранее концепции. Фото: пресс-служба ЦПКиО Екатеринбурга.

Новым директором ЦПКиО Екатеринбурга станет замдиректора парка по общим вопросам Павел Зубакин. Кандидатура была предложена Екатериной Кейльман, которая уже завтра освободит этот пост.

О том, что Павел Зубакин возглавит парк имени Маяковского сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на личной странице в Instagram.

"Весной я побывал в парке Маяковского и, как и большинство горожан, был приятно удивлён переменами. ЦПКиО действительно стал излюбленным местом отдыха екатеринбуржцев. И очень хотелось бы, чтобы к 300-летию Екатеринбурга большая часть работ в парке Маяковского была выполнена", – отметил градоначальник. Он также заверил, что положительные начинания Екатерины будут продолжены.

По данным пресс-службы екатеринбургского ЦПКиО, Павел работает в парке с января 2020. За это время ему удалось привлечь почти 200 млн частных инвестиций, благодаря которым в парке появился современный сервис в сфере общепита и развлечений, каток, готовится к установке колесо обозрения, достигнуты договоренности по будущим проектам на лето.

Задача Павла и команды парка – следовать дорожной карте развития парка, постепенно готовить парк к реновации по утверждённой ранее концепции.

Напомним, Екатерина Кейльман стала директором парка в конце 2019 года. Она занимала пост 1,5 года. О своём уходе она сообщила неделю назад, 24 мая.

Об изменениях в парке "Областная газета" писала в статьях "Парковые затеи", "Маяк для парка Маяковского". На прошлой неделе там открылся первый общественный огород. В планах было установить новое колесо обозрения и обновить детские площадки.