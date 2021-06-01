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Общество
1 июня 2021, 05:55

Результаты праймериз «ЕР», арест химмашевского стрелка и инновационный способ избавления от боли: лучшее в номере «ОГ» за 1 июня

Доброе утро, дорогие читатели!

В минувшее воскресенье завершилось предварительное голосование по отбору кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре этого года. Средний Урал оказался одним из самых активных регионов – в процедуре приняли участие более 10 процентов от общего числа избирателей – 339 063 человека. В потенциальной первой тройке в Госдуму оказались губернатор Евгений Куйвашев, и депутаты Госдумы Антон Шипулин и Павел Крашенинников. «Областная газета» публикует результаты голосования.

Вчера Чкаловский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Сергея Болкова. В минувшее воскресенье пенсионер МВД почти два часа вёл огонь из охотничьего карабина «Вепрь» по людям и автомашинам, в результате чего ранил сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку, которая сейчас находится в реанимации. Суд принял решение оставить стрелка под стражей до 29 июля 2021 года.

В ГКБ №40 начали проводить операции по внедрению в спинной мозг пациентов специальных нейростимуляторов, которые помогают бороться с хронической болью. Новейшая технология обезболивания заключается в том, чтобы через электрод, установленный внутри позвоночника, воздействовать током на спинной мозг и блокировать боль. После операции пациент сам с помощью карманного пульта может включать и выключать нейростимулятор, регулировать его режим работы.

На прошлой неделе в Свердловской области выбрали лучшую приёмную семью. Победителями VIII Форума приёмных семей стали Боликовы из Нижнего Тагила, которые взяли на воспитание семерых приёмных детей.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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