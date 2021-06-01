Победа над старостью – миф или реальность?

Несмотря на то, что нам многое известно о старении, учёные до сих пор не знают, как эффективно прекратить этот процесс и продлить молодость. Фото: Галина Соловьёва

Проблема продления молодости поднимается в разных художественных произведениях, ей посвящены и многие исследования и работы учёных. Однако в наших аптеках всё ещё нельзя найти таблеток, которые помогут вернуть прежнюю молодость или хотя бы не терять её. О том, что такое старение и почему так сложно остановить этот процесс, на одной из лекций в рамках недавно прошедшего фестиваля науки «Кстати» в Екатеринбурге рассказала биолог, научный журналист, популяризатор науки Полина Лосева.

Три точки зрения

Удивительно, но современные учёные и исследователи до сих пор не могут дать полной характеристики процессу старения. Для врача это в основном набор болезней, приходящих с возрастом, или признаки, которые изменяются в процессе взросления организма. Для измерения старения учёные собирают большую выборку людей (от самых юных до пожилых), выбирают один параметр, который легко измерить, и строят кривую или прямую линию зависимости этого параметра от возраста. Например, давление, которое обычно повышается с возрастом.

По словам Полины Лосевой, есть несколько точек зрения на то, что является причиной старения. Одна из самых распространённых – изнашивание организма из-за стресса.

– Главный источник стресса для наших клеток – кислород, – говорит Полина Лосева. – Кислород нужен клеткам, чтобы получать энергию во время переваривания пищи. В процессе расщепления еды в молекулах кислорода образуются свободные радикалы, которые начинают атаковать все остальные молекулы в клетке. После этого радикалы атакуют белки, жиры и ДНК, что создаёт окислительный процесс, то есть стресс.

Помимо этого, организм человека реагирует на другие неблагоприятные факторы, что также вызывает стресс, а следовательно, старение организма. Однако есть и более оптимистичная точка зрения на причины старения: что это специальная программа по разрушению организма, а значит, теоретически её можно «отключить».

– Возможно, это так, но зачем эволюции стало выгодно, чтобы организмы старели и умирали? – задаётся вопросом Полина Лосева. – Вторая проблема заключается в том, что ещё не найден ген, который мог бы отвечать за такую программу.

Но есть и третья точка зрения, которая предлагает рассматривать старение как квазипрограмму. Потребность в еде, давление, сворачивание крови – все эти процессы нормально протекают в организме до определённого возраста, с которого начинают фактически мешать человеку. В результате получается, что природа вытесняет взрослых особей, на смену которых приходят молодые.

Испытания под вопросом

Что касается снижения клеточного стресса, то есть антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Однако люди, принимающие их, не начинают жить дольше. Это происходит из-за того, что клетки и сами умеют производить антиоксиданты, а на фоне приёма специальных препаратов почти прекращают этот процесс, и в случае сильного стресса организм не справляется.

И всё же, если нам достаточно известно о процессе старения, почему мы не можем кардинально повлиять на него? По словам Полины Лосевой, это очень трудно. Для проведения испытаний тех же «таблеток от старости», если они вдруг появятся, потребуется много лет. При этом нужно учитывать множество факторов, чтобы делать максимально достоверные выводы.

– Для проведения подобного испытания нужно взять группу людей, желательно в том возрасте, когда у них ещё нет множества возрастных болезней, например, 50 лет, и кормить их «таблеткой от старости» как можно дольше, – рассказывает биолог. – Если взять за желаемый возраст 120 лет, то эксперимент продлится 70 лет. Это довольно невыгодно и рискованно: хорошо бы ещё самому начинателю всего этого дожить до конца эксперимента.

Однако где найти тех, кто легко согласится участвовать в подобном эксперименте? Конечно, есть те, кто занимается тем, что применяет на себе разные лекарства, но всё же испытание медицинских препаратов на людях опасно и неэтично.

– В случае с лекарством от старения, на эксперимент, вероятно, нужны здоровые люди, – рассуждает Полина Лосева. – А значит, их будут не лечить от какой-то болезни, а просто пытаться продлить им жизнь. Но тем самым людям могут сделать только хуже. Например, в результате приёма таблеток они проживут 20 лет, а без них могли бы прожить 30 или 50 лет. Если учёные когда-то и изобретут подобные таблетки от старости, то, вероятно, это будет сложный коктейль, решающий разные проблемы старения, но нас от этого отделяет ещё много лет.

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Опубликовано в №97 от 02.06.2021