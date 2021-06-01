Госдума РФ приняла закон о бесплатном подведении газа к домовладениям

На территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам. Фото: Павел Ворожцов.

Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в России. В соответствии с поправками, газ до границ участка домовладения будут подводить бесплатно для граждан.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, газовая труба может проходить в 100–200 метрах от жилого дома, а иногда и более. В связи с этим оплатить подведение газа непосредственно к границам участка далеко не всем под силу, а поправки снимают эту проблему.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счёт средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», – сказал Вячеслав Володин.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, в настоящее время нередки ситуации, когда люди, взяв ипотеку и построив дом, вынуждены брать потребительский кредит, чтобы провести к своему дому газ. Он также отметил, что работа над решением вопроса не заканчивается – Правительству РФ предстоит оперативно подготовить проработанные нормативные акты для реализации законодательных норм.

Вопрос газификации населения в стране стоит достаточно остро. Как писала «Областная газета», по данным свердловских еднороссов, средняя стоимость подключения дома к газу минувшим летом составляла порядка 400 тыс. рублей. Большинству жителей сельских территорий накопить такую сумму не под силу.

С инициативой сделать подключение к газу бесплатным для граждан в апреле 2021 года к Президенту РФ обратились представители «ЕР». Глава государства поддержал предложение партии в своём Послании Федеральному Собранию и поручил правительству обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.