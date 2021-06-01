С 2020 года в Свердловской области к уголовной ответственности привлекли 26 лжеминёров

Как правило сообщений с угрозами о минировании поступали от нетрезвых граждан. Фото: Павел Ворожцов.

С 2020 года в Свердловской области на телефоны экстренных служб поступило 89 анонимных сообщений с угрозами о минировании. По каждому были проведены проверочные мероприятия.

Чаще всего объектами лжеминирований становились жилые дома, торговые центры и административные здания. Поступала информация и о минировании учебных заведений, медучреждений, передаёт департамент информполитики региона со ссылкой на свердловское управлении ФСБ России.

После получения тревожных сообщений на места выезжали следственно-оперативные группы ФСБ и МВД, кинологи, специалисты-взрывотехники, а также медики и спасатели. Известно, что все лжеминеры были установлены и задержаны. Как правило, анонимные звонки поступали от нетрезвых граждан. В числе правонарушителей есть несовершеннолетние.

По представленным данным, за указанный период на Среднем Урале было возбуждено свыше 60 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), в некоторых случаях – по нескольким эпизодам. В результате к уголовной ответственности привлечены 26 человек. 20 из них получили реальный срок лишения свободы (от 3 до 7 лет) и ограничение свободы (от 3 месяцев до 2 лет). Остальные правонарушители заплатят крупные штрафы.

Ранее "Областная газета" писала о лжеминированиях школ Екатеринбурга. Тревожные сообщения были зафиксированы 15, 23 января, 20 февраля и 16 марта и 18 мая.

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