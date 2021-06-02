Соседство с колониями, новые старшие и карикатуры космического масштаба: лучшее в номере «Облгазеты» за 2 июня

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем о самом интересном в свежем номере «Областной газеты».

Вы когда-нибудь задумывались – каково это, жить в территории, где нет заводов и крупных сельхозпредприятий, но есть колонии? Причём сразу две. Наш журналист побывала в Восточном сельском поселении в 22 километрах от Камышлова. Там проживает около трёх тысяч человек и такое соседство их не смущает.

В столице Урала начались занятия для пожилых людей в Клубе новых старших. На еженедельных встречах участники клуба занимаются лечебной физкультурой, учатся работать с эмоциями, осваивают новые навыки, а главное – избавляются от стереотипов о возможностях своего возраста. Журналисты «Облгазеты» побывали на одной из таких встреч и узнали, какими могут быть люди 50+ в XXI веке.

В Екатеринбургском музее карикатуры открылась выставка известного уральского карикатуриста c недавних пор и сотрудника «Областной газеты» Максима Смагина. На ней представлено 55 рисунков, а всего из под острого пера Максима их вышло более шести тысяч. Несколько даже побывали в космосе. Подробнее – в нашем материале.