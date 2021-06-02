Алексей Орлов упразднил экологический совет при главе Екатеринбурга

В Екатеринбурге Экологический совет просуществовал почти 1,5 года. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов упразднил экологический совет, созданный его предшественником – Александром Высокинским. Коллегиальная работа продолжится в обновлённом формате.

По данным пресс-службы мэрии, работа будет организована в формате Совета по стратегическому развитию муниципального образования «город Екатеринбург». В зону его ответственности будет входить весь спектр развития города, в том числе вопросы экологии и энергетики. Предполагается, что это поможет увеличить эффективность консультативного процесса, повысить качество работы за счёт взаимодействия специалистов из различных отраслей.

«Посредством стратегического Совета появится механизм регулярного открытого взаимодействия с бизнесом и общественностью, канал обратной связи, позволяющий городским властям ещё быстрее принимать решения в интересах признанных обществом целей и направлений», – прокомментировала заместитель начальника Департамента общественных связей горадминистрации Виктория Телегина.

Она также отметила, что Совет в рамках профессионального и общественного обсуждения сможет участвовать в разработке стратегического плана.

Напомним, экологический совет был создан экс-мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Совещательный орган должен был заняться подготовкой предложений по реализации единой экологической политики и созданию комфортной городской среды. Для этого специалистам необходимо было собираться не реже четырёх раз в год.

Постановление № 973 «О признании утратившим силу Постановления Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2019 № 3133 «О создании Экологического совета при Главе Екатеринбурга» подписал нынешний мэр. Текст документа публикуем ниже: