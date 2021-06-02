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2 июня 2021, 11:12

В одном из регионов УрФО реорганизовали районные газеты

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Районные издания лишились статуса юридических лиц. Фото: Владимир Мартьянов.

Зампред Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий обеспокоен реорганизацией районных газет в Курганской области. 1 июня издания лишились статуса юрлиц и перешли на правах филиалов в Издательский дом «Новый мир».

По мнению заместителя председателя СЖР, в Курганской области «формально завершилась расправа над районной прессой». «Все районные газеты лишены статуса юридических лиц и на правах филиалов включены в областной холдинг «Новый мир», – умирающий и никуда не годный», – написал он в Facebook.

Алексей Вишневецкий также отметил, что общий тираж районных газет, которые любили и читали в Зауралье, составляет почти 48 тыс. на примерно 200 тыс. сельского населения. По его словам, газеты поднимали интересные и важные темы, писали о проблемах. Чтобы не допустить этого в дальнейшем, издания «сломали об колено и загнали под чуткое управление областного руководства», считает зампред СЖР.

В своём обращении он подчеркнул, что, если перестать писать о проблемах, они никуда не исчезнут, а, если размещать только позитивные публикации, то издания потеряют читателей, или произойдёт социальный взрыв. «В лучшем случае – районки просто перестанут читать, потому что перестанут им доверять, как это произошло в Московской, Воронежской, Кировской, Тамбовской областях. В худшем случае – к социальному взрыву», – посетовал Алексей Вишневецкий.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв обратился к полномочному представителю Президента России в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой вмешаться в процесс. Тогда в Союзе журналистов России подчеркнули, что лишение районных газет статуса юрлиц наносит серьёзный удар по системе информационной безопасности страны.

В посте зампред также рассказал, что полпредстве оперативно занялись вопросом, но помочь до 1 июня не успели. По его словам, курганские районные газеты уже столкнулись с трудностями – в ходе реорганизации не была решена масса технических вопросов: «Судя по всему, 3 июня уже не выйдет одна из газет. По данным из Кургана, часть газет прекратила прием объявлений, – формально нет никаких нормативных документов, как и куда перечислять деньги».

Напомним, в середине апреля в Екатеринбурге состоялось совещание по мерам обеспечения законных прав журналистов. На заседание под руководством полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева и председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Валерия Фадеева были приглашены силовики, главы общественных палат и руководители ведущих СМИ региона. Проблемы свердловской прессы на совещании подробно описала Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Она акцентировала внимание на затягивании расследования резонансных нападений на журналистов, административные и экономические барьеры, препятствующие работе СМИ.

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Областная газета Свердловской области

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