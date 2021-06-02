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Общество
2 июня 2021, 12:51

Отдых в Турции сорвался у ещё более 262 тысяч россиян

  Анна Митчина
туристы с багажом

Стоимость путёвок за этот период составляет 18,9 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Продление ограничения авиасообщения с Турцией снова сорвало планы россиян на отпуск. У шести ведущих туроператоров в период с 1 до 21 июня должны были вылететь 262 тысячи туристов.

К этому числу надо прибавить ещё тех, кто бронировал путешествия через агентства поменьше или самостоятельно. По данным Ассоциации туроператоров России, это около 5-10 тысяч россиян.

Большинство туристов купили путёвки на это время ещё до первого ограничения в 2021 году. Они надеялись, что запрет снимут, поэтому не отменяли и не переносили поездки. Общая сумма заявок, оформленных на этот период, составляет минимум 18,9 млрд рублей.

Напомним, 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. Тогда отпуск сорвался у полумиллиона россия. Вчера стало известно, что запрет на перелёты продлили до 21 июня.

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Областная газета Свердловской области

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