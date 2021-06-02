Шла гонка по шоссе…

Отчёт о традиционной международной велогонке по Скипидарскому краю.

Вот и завершился «Тур де Скип – 2021» – традиционная международная велогонка по Скипидарскому краю. Традиционной и международной она стала в прошлом году, когда перешла из разряда неспешных прогулок в категорию официальных велогонок.

Состав участников подобрался очень сильный. И в первую очередь это легендарный Луис Акваланг, который каждый год возвращается в велоспорт после перенесённых им последовательно острого менингита, коровьего бешенства и волчанки.

Приятным сюрпризом стало участие в гонке интернациональной команды «Русичи». В жилах этих гонщиков текут препараты из самых разных стран.

Спонсорами гонки в этом году выступили Гормонный завод №1 и Скипидарская таможня, которая перед стартом торжественно вручила спортсменам их велосипеды, конфискованные сразу по приезде. Какова же должна быть радость тех гонщиков, которым достались именно их велосипеды!

Перед гонкой очень остро стоял вопрос допинга. Где его взять, скажем, в Балды-Калгане или Вурдалакше? Гонка проходит по таким местам, где и велосипед-то редкость, не говоря уже о допинге. Радушные местные жители предлагают гонщикам водку, говоря, что им, мол, помогает, но у гонщиков всё же иные задачи, к тому же они спешат, им некогда закусывать и говорить за жизнь.

А теперь расскажем о самой гонке.

Тяжёлой выдалась в этот раз «разделка», проходившая по улицам города. Обрушившийся в дни гонки на Скипидарск федеральный транш на ремонт дорог заставил гонщиков лавировать среди стоящих в пробках машин, увёртываясь от пинков восторженных зрителей. Тем более радует победа нашего земляка Уйдара Галигуллина, которому помогло отличное знание города.

Вполне логично, что после первого этапа решено было проводить гонку по ночам, поскольку в это время на дорогах меньше всего машин и к тому же это снимает болезненный вопрос ночёвки спортсменов.

Самым сложным в гонке по праву считается горный отрезок, который проходит по главной городской свалке Скипидарска. Победителю вручается рваная майка и титул «Помоешного короля». Им стал Денис Чернорылов, лидер команды «Крылья Велосипедов».

Кстати, в этом году, помимо зачёта по времени, были введены новые номинации: «Мастер завала», «Лучший гонщик с неоконченным высшим образованием», а также «Лучший некурящий гонщик». Это кроме традиционной жёлтой майки лидера, которую захватил перуанец Эксперто Автодор. Сделал он это во многом благодаря доверчивости и наивности своего основного конкурента Николая Сидорова из Люксембурга. На вопрос Автодора «Хочешь, я твою майку постираю? Всё равно на речку идти!» ничего не подозревающий Николай ответил согласием, за что и поплатился.

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Следующий участок (92 км), от Нижней Чишмы до Верхней Тужмы, не принёс неожиданностей. Первым финишировал испанец Виктор Седёлкин с результатом три прокола и три протокола.

В деревнях гонку приветствовали и стар, и пьян, а в районе Малых Трусян всем пришлось предпринять отчаянный спурт, чтобы оторваться от собачьей свадьбы.

На участке Реж – Пилиж гонщикам предстояло пройти 15 км рядом с велосипедами, поскольку дороги там нет, а есть только для танков и вездеходов. По итогам этого этапа «гороховая» майка в зелёный горошек как самому громкому гонщику была вручена спортсмену из Нетого Франсуа Мегафьону. Особенно сильно он шумел на подъёмах.

Больничный халат самого агрессивного гонщика получил водитель скорой помощи В. Ниппель-Чехов за свою манеру не обращать внимания на велосипедистов на дороге. На 320-м километре предпоследнего этапа его машина сделала неожиданный рывок и ушла далеко вперёд от пелотона. В результате водитель успел посмотреть футбол по телевизору, а победителем этапа неожиданно стал всё тот же Франсуа Мегафьон, который просто попросился полежать и отдохнуть в скорой помощи.

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Раздельный финиш – одна из изюминок «Тур де Скип». Такой финиш позволяет судьям лучше разглядеть номера гонщиков и расставить их по местам.

На последнем этапе звание «Король ям» и майку цвета асфальта в щебёночную крапинку заслужил казахский гонщик Марсело Попугаин. Он же стал обладателем жёлтой безрукавки за максимальное количество километров, пройденных без рук, – почти весь последний этап он проехал, посылая публике воздушные поцелуи.

Кстати, уже на самом финише (вместо ленточки в этот раз остроумные организаторы натянули стальной трос) Попугаин упал с велосипеда и разбил себе нос. Оперативно подоспевшая допинг-лаборатория не нашла в крови на асфальте никаких следов допинга.

Невероятная концовка увлекательной гонки!