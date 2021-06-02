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2 июня 2021, 13:57

На расширение "Екатеринбург-Сити" направят 50 миллиардов рублей

  Анна Митчина
Здания Екатеринбург-Сити

50% территории картала займёт единая прогулочная зона с велодорожками. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге выделили землю для строительства квартала высоток. Реализовывать новый проект будет крупный застройщик.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому "УГМК-Макаровский" сможет начать строительство в центре города.

"Разрешить Акционерному обществу "Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский" осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Боевых дружин – Октябрьской революции", - говорится в документе.

На указанном участке планируют продолжить строительство квартала "Екатеринбург-Сити". Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе "УГМК-Застройщик", квартал планируют сделать многоуровневым. На верхнем уровне будут небоскребы, средний займёт общественное пространство для прогулок, шопинга и отдыха с малоэтажной застройкой. А на третьем, подземном уровне, расположатся сервисные зоны и подземный паркинг.

Все объекты культурного наследия, которые находятся на участке, будут реконструированы и приспособлены для современного использования.

Единая прогулочная зона с велодорожками займёт 50% территории квартала, она будет доступна каждому жителю. В зданиях разместят 6-этажный гастро-молл с террасами, семейный фитнес-центр, образовательные учреждения, торгово-развлекательные резиденции и офисы. Общая площадь благоустройства составит 4 га.

Строительство планируют вести 10 лет. На настоящий момент инвестиции в проект оцениваются суммой 50 млрд рублей. Обновлённую концепцию "Екатеринбург-Сити" презентуют в начале июля на международной выставке "ИННОПРОМ-2021", которая пройдёт 5-8 июля в Столице Урала.

Напомним, эта компания вела застройку "Макаровского квартала".

Областная газета Свердловской области

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