«Некрасово-1» поднимает целинные земли

Владимир Пономарёв доволен, что вернулся в кабину трактора. Фото: Галина Соколова.

На базе ООО «Некрасово-1» возле Башкарки стройными рядами выстроилась техника: трактора, комбайны, бороны. В центре композиции – зерноочистительный комплекс с космическими очертаниями. А вокруг базы на многие километры раскинулись поля, где дружно всходят рожь и ячмень. С трудом верится, что всего пять лет назад здесь были поросшие кустарником и сорняками земли. Теперь в поля вернулась техника, и Горноуральский городской округ получил опору для укрепления экономики.

Горноуральский ГО, объединяющий 60 сёл и деревень, некогда был житницей индустриальных городов-соседей, но со временем почти все его сельхозпредприятия пришли в упадок. Бывшим колхозникам пришлось искать работу на выезде, а бескрайние поля заросли кустарником и богатым грибами сосняком. Сельчане грустно шутили, что их округ стал чемпионом по выращиванию рыжиков.

Несмотря на проблемы, сельхозпроизводство до сих пор остаётся приоритетной отраслью горноуральцев, местный техникум по-прежнему готовит для неё кадры. Поэтому приход на территорию крупного предприятия стал для дотационного муниципалитета настоящим подарком судьбы.

– В селе Башкарка зарегистрировано ООО «Некрасово-1». Животноводческие фермы предприятия находятся в Белоярском ГО, а кормовую базу они обеспечивают у нас. В аренду взяты 6 192 гектара земли, ещё несколько участков приобретены в собственность. Хозяйство динамично развивается. Арендная плата и налоги поступают своевременно. В результате собственные доходы нашего муниципалитета за прошлый год выросли в 17 раз, – рассказал глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

Сев яровых культур механизаторы ООО «Некрасово-1» закончили нынче рано – 19 мая. Успешную кампанию обеспечили стабильная погода, внушительный парк техники и самоотдача механизаторов, которые трудились практически без выходных.

– Мы засеяли нынче 3 804 гектара ячменём, пшеницей, сурепицей и рапсом. Есть также поля с озимой рожью. Некоторые участки оставили под парами. Каждый год увеличиваем посевные площади. Нынче ввели в сельхозоборот ещё 800 гектаров. Укрепляем техническую базу. В прошлом году построили зерноочистительный комплекс производительностью 50 тонн в час и ангары зернохранилища. Нынче приобрели трактор производства брянского завода и гидрофицированную борону, – перечисляет заместитель директора предприятия Андрей Волошенко.

Сегодня на базе под Башкаркой в разгаре сварочная и слесарная пора. Мужчины, почерневшие от полевого загара, ремонтируют отработавшую на посевной технику, ревизируют ту, что понадобится в уборочной страде. Всего здесь задействовано 45 человек. Выясняется, что у механизаторов и ремонтников схожая трудовая биография.

– Я – электрогазосварщик. Раньше работы по специальности было не найти. Когда здесь начали строить зерносушилку, директор предложил мне в селе сформировать бригаду. Мы строили её вчетвером по договору. Потом меня уже приняли здесь на постоянную работу. Считаю, что найти работу рядом с домом – это большая удача, – рассказывает житель Башкарки Олег Колобов.

– Получил профессию тракториста ещё в школе в 1990 году, трудился в новопаньшинском совхозе «Победа». Потом хозяйство разорилось, и я семь лет работал в Нижнем Тагиле водителем погрузчика. Почти три часа уходило на дорогу. Уставал, конечно. В апреле 2019-го узнал, что здесь принимают механизаторов, устроился. Работа в страду тяжёлая, но настроение хорошее – занимаюсь привычным делом. Знаете, как за страну было обидно, когда на работу в город ездил мимо заросших полей? – делится тракторист Владимир Поликарпов.

– Я из Петрокаменского, ветеран МВД. На пенсии жить невесело, поэтому четыре года водил лесовоз, а потом получил предложение поработать в «Некрасово-1». Здесь я уже второй год. Хорошо, что белоярские животноводы выбрали именно наши земли, помогли населению с работой, – считает механик Сергей Мекко.

По словам работников, зарплату в страду они получают достойную, на эти деньги можно содержать семью. Находится для них работа и зимой. Некрасовцы чистят поля: вырубают кустарник, корчуют пни, чтобы весной вернуть земле плодородие. Вместе с ростом компании поднимается и настроение жителей. Конечно, аграрии вряд ли будут вкладывать средства в развитие инфраструктуры муниципалитета – не те нынче времена. Но экономически устойчивое предприятие может стать одним из драйверов развития округа: обеспечить людей работой, вернуть традиции земледелия.

Досье Животноводческий комплекс в селе Некрасово (Белоярский ГО) обеспечивает почти половину молока, производимого в муниципалитете. Благодаря инвесторам – семейному холдингу Павловых – здесь проведено несколько модернизаций, позволивших увеличить поголовье дойного стада. Для обеспечения кормовой базы огромного хозяйства в 2015 году по решению учредителей компании были взяты в аренду земли Горноуральского ГО. Сейчас в аренде и в собственности - 10 тысяч гектаров земли. В 2018 году в селе Башкарка зарегистрировано ООО «Некрасово-1». Трудоустроено 45 человек.

Механик Сергей Мекко и сварщик Олег Колобов «консервируют» посевной аппарат до сева озимых культур. Фото: Галина Соколова

Молодой «Кировец» (2017 года производства) не выдержал весенних полевых нагрузок, и механизаторы превратились в ремонтников. Фото: Галина Соколова

Зерноочистительный и сушильный комплекс, напоминающий космостанцию, принял первые тонны зерна в прошлом году. Фото: Галина Соколова

Пейзажи возле Башкарки напоминают полотна Архипа Куинджи. Фото: Галина Соколова