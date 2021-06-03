Александр Левин (слева) и Владимир Бублик после подписания соглашения о сотрудничестве между СТСЖ и УрГЮУ. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале появился Центр правовой защиты журналистов. Новый общественный институт поможет работникам прессы, радио и телевидения не стать жертвами юридического произвола со стороны органов власти, бизнеса и героев критических публикаций.

Центр правовой защиты сотрудников СМИ заработал в Екатеринбурге на этой неделе. Его открыли председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и ректор Уральской государственной юридической академии Владимир Бублик после подписания соглашения о сотрудничестве между сторонами. Центр будет действовать на постоянной основе: для защиты своих прав журналисты могут обращаться туда в любое время.

– Идея создания центра возникла год назад, – рассказал «ОГ» Александр Левин. – Мы долго думали, какую форму ему придать, и наконец нашли оптимальный вариант. Журналисты всегда находятся на передовой, и многие из них нуждаются в юридической поддержке, в расширении своих знаний в области права. Наш центр будет заниматься этими вопросами, чтобы защитить медиаработников от различных барьеров, которые мешают им выполнять свою профессиональную деятельность.

После подписания соглашения о сотрудничестве в Доме журналистов прошёл круглый стол, посвящённый регулированию деятельности СМИ. Фото: Галина Соловьёва

Профессор УрФУ Борис Лозовский считает, что открытие Центра защиты прав журналистов очень своевременно, поскольку давление государства на прессу растёт. Фото: Галина Соловьёва

Руководитель центра пока не определён – ожидается, что его возглавит юрист-практик, который профессионально разбирается в вопросах информационного права. Центр разместится сразу на двух площадках: головной офис открыт в Доме журналистов, а экспертные дискуссии будут проходить в УрГЮУ. Такой формат работы позволит максимально полно и объективно рассматривать конкретные случаи ущемления прав журналистов.

– Современная журналистика, помимо обеспечения всем нам конституционного права на информацию, выполняет другую очень важную функцию – функцию правозащиты, – отметил Владимир Бублик. – Журналисты — это реальная общественная власть. Когда уже совсем плохо, люди идут за помощью к ним. Но и сами представители СМИ нуждаются в юридической защите. Это и право на защиту своей профессиональной деятельности, и на личную неприкосновенность, т.е. на её защиту в том числе и от правоохранительных органов, например, во время работы на митингах. Мы будем помогать журналистам защищать свои законные права, в том числе и в судах.

Данил Сергеев уверен, что из-за специфики своей работы журналисты нуждаются в правовой защите постоянно. Фото: Галина Соловьёва

Магистерскую программу УрГЮУ по медиаправу возглавляет доцент вуза Наталия Колобаева. Фото: Галина Соловьёва

По словам директора Института государственного и международного права УрГЮУ Данила Сергеева, центр станет хорошим местом для учебной практики студентов, которые будут обучаться по новой магистерской программе вуза «Юрист в сфере телекоммуникаций и медиатехнологий». В УрГЮУ решили готовить медиаюристов, потому что в России профессионалов в этой сфере можно пересчитать по пальцам. Руководство университета уверено, что объединение двух уральских научных школ — правоведения и журналистики — позволит повысить уровень юридической грамотности будущих работников СМИ.

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