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Село Башкарка Горноуральского ГО с открытием нового сельхозпредприятия получило толчок к развитию. Когда-то почти все сельхозпредприятия муниципалитета пришли в упадок: земли заросли кустарником, а бывшим колхозникам пришлось искать работу на выезде. В 2018 году здесь заработало ООО «Некрасово-1», которое обеспечивает кормовой базой огромное хозяйство, расположенное в Белоярском ГО. К ним трудоустроилось 45 человек. В аренде и собственности – 10 тысяч гектаров земли. Глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников рассказал, что благодаря этому сельхозпредприятию собственные доходы муниципалитета за прошлый год выросли в 17 раз!

Мы также попытались разобраться в причине популярности новомодных антистресс-игрушек «Поп ит» и «Симпл димпл». Увлечение ими началось с роликов в ТикТоке. А уже сейчас магазины фиксируют миллионные продажи этих игрушек. Психологи считают, что антистресс-игрушки положительно влияют на детей и действительно помогают успокоить психику.

В день защиты детей Чкаловский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по громкому делу семьи Германских. В июле 2018 году супруги до смерти забили приёмного ребёнка. Вердикт выносили с участием суда присяжных, что на Среднем Урале – редкость.