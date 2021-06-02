Правительство РФ утвердило механизм возврата детского кешбэка за путёвки, купленные до старта программы

Заявку можно оформить после возращения ребёнка из лагеря. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство РФ утвердило механизм возврата детского кешбэка за путёвки в лагерь, которые были куплены до 25 мая. В самом начале программа не предполагала возмещение средств тем, кто уже их приобрёл.

Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании Президента России с членами Правительства. По его словам, приём заявок начнётся с 15 июня и продолжится до 20 октября. Выплаты, как и прежде, будут осуществляться через карту "Мир".

"Ребёнок возвращается из лагеря, родители заполняют форму на Госуслугах и прикрепляют подтверждающие документы. Далее региональные штабы, которые созданы для координации работы с населением, сверяют информацию от детских лагерей, подтверждают данные, представленные в заявлениях, и Ростуризм согласовывает выплату", - пояснил Дмитрий Чернышенко.

Размер компенсации будет составлять 50% от стоимости путёвки, но не превысит 20 тысяч рублей. Так же, как и в основной программе.

По данным Минпросвещения, с 1 января по 24 мая, до старта основной программы, россияне купили 225 тысяч путёвок в детские лагеря. На выплаты дополнительно выделят 4,5 миллиарда рублей. Ранее Правительство РФ сообщало, что на эти цели понадобится 7 миллиардов.