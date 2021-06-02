В Екатеринбурге из-за ярмарки вновь закроют парковку на площади 1905 года

Ярмарка будет работать с 9:00 до 17:00. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге в ближайшие выходные будет закрыта парковка на площади 1905 года. Это связано с проведением ярмарки.

Посетителей ждут 5 и 6 июня с 09:00 до 17:00. Гостям традиционно предложат приобрести молочную продукцию, мясные деликатесы, морепродукты, орехи, сухофрукты и мёд. На прилавках появятся свежие фрукты, овощи и ягоды – клубника, морошка, черешня.

Для дачников, а также любителей комнатных растений здесь будет развёрнута целая цветочная экспозиция с изобилием садовых и декоративных культур. Народные умельцы представят сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины, куклы ручной работы.

Известно, что торговые ряды появятся на месте парковки. Для автотранспорта площадь станет недоступна с 00:00 5 июня. Свою работу она возобновит в 19:00 6 июня. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского.