Кабмин РФ скорректировал выплаты семьям первоклассников

Больше семей с детьми-школьниками получат выплаты по 10 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство России скорректировало проект указа о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками. Теперь данная мера распространяется и на тех, кто пойдёт в первый класс в полные шесть лет.

Особое внимание на данную меру поддержки обратил Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами Правительства. Он напомнил, что ранее выплата в размере 10 тыс. рублей касалась исключительно детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Глава государства отметил необходимость скорректировать проект указа.

В свою очередь вице-премьер Татьяны Голиковой заявила, что корректировки уже внесены.

"То есть проект указа придёт исправленный, да? Хорошо. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых (а нормативная база это позволяет) по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", — заключил Владимир Путин. Посмотреть видеоконференцию полностью можно на сайте Кремля.

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