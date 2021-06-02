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Общество
2 июня 2021, 20:46

Кабмин РФ скорректировал выплаты семьям первоклассников

первоклассник

Больше семей с детьми-школьниками получат выплаты по 10 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство России скорректировало проект указа о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками. Теперь данная мера распространяется и на тех, кто пойдёт в первый класс в полные шесть лет.

Особое внимание на данную меру поддержки обратил Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами Правительства. Он напомнил, что ранее выплата в размере 10 тыс. рублей касалась исключительно детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Глава государства отметил необходимость скорректировать проект указа.

В свою очередь вице-премьер Татьяны Голиковой заявила, что корректировки уже внесены.

"То есть проект указа придёт исправленный, да? Хорошо. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых (а нормативная база это позволяет) по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", — заключил Владимир Путин. Посмотреть видеоконференцию полностью можно на сайте Кремля.

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В России с 1 июля одиноким родителям будут выплачивать по 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет.

Областная газета Свердловской области

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