Екатеринбург и Сысерть представили турмаршруты на ПМЭФ-2021

Екатеринбург предложил маршрут в доль набережной Малышева-Куйбышева. Фото: Галина Соловьёва

Главы Екатеринбурга и Сысерти Алексей Орлов и Дмитрий Нисковских представили местные туристические маршруты для проекта "Прошагай город". Презентация прошла на площадке ПМЭФ-2021 в формате телемоста.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на связь из здания бывшей электростанции "Луч" (ул. Горького, 43). Именно отсюда начинается предлагаемый Екатеринбургом маршрут. В нём отмечены такие места, как памятники группе Beatles, клавиатуре, доходный дом купца Чувильдина – "косой дом" и Дендропарк.

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских презентовал маршрут из исторического центра Сысерти. Он предложил проект экопохода, котороый начинается от туристско-информационного центра на берегу городского пруда и проходит до природного парка Бажовские места.

После телемоста тестировать маршруты вышли 25 человек.

Проект "Прошагай город" запустили в 2019 году. Его цель - привлечь туристов в российские города за счёт развития удобной инфраструктуры и развития малого бизнеса, который занимается туристическими сервисами. Суть в том, что города-участники придумывают, прорабатывают и тестируют пешеходные маршруты, а дальше наносят данные на онлайн-карты. Сейчас уделяется особое внимание экологической составляющей проекта: на картах указывают не только достопримечательности, но и точки сбора и переработки мусора.

Свердловская область, по словам губернатора Евгения Куйвашева, принимает активное участие в проекте.

"Потенциал Свердловской области в развитии внутреннего туризма – огромен. У нас по-настоящему интересно. В регионе есть туристические маршруты на любой вкус: от путешествий по промышленному наследию Урала, этнокультурным и историческим достопримечательностям до прогулок по уникальными природным местам", - передаёт слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

Сейчас на территории региона активно развивается гастротуризм. После пешей прогулки можно, например, посетить уральских фермеров.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге 2-5 июня.

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