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Общество
3 июня 2021, 15:06

В Екатеринбурге из-за вандалов пришлось ремонтировать фонтан у Главпочтамта

  Анна Митчина
Фонтан у памятника Попову

Ночью вандалы выкрутили форсунки и направление струи шло на дорогу, а не в чашу фонтана. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге один из фонтанов сломался и залил пешеходную зону. Как выяснилось, ночью вандалы выкрутили форсунки, из-за чего струя шла не в чашу фонтана, а на асфальт.

Как рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, неисправность вовремя обнаружили. На место, к памятнику Попова выехала бригада МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения", которое занимается обслуживанием всех городских фонтанов. Они восстановили правильное расположение форсунок. После ремонта поломки фонтан заработал в обычном режиме.

Напомним, в Екатеринбурге сезон фонтанов стартовал 12 мая. Одним из первых включили фонтан у памятника Попову.

Поломку вовремя устранили, иначе фонтан затопил бы всю пешеходную часть. Фото: Алексей Кунилов
Областная газета Свердловской области

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