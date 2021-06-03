Мэр Карпинска помог потушить пожар. Фото: Галина Соловьёва

Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов на этой неделе стал героем местных и региональных СМИ: мэр оказался свидетелем возгорания в дачном доме по соседству и помог хозяйке сдержать пламя до приезда бригады спасателей.

«Против обыкновения, глава опоздал на совещание, которое сам назначил, – описывает эту историю «Карпинский рабочий». – Андрей Алексеевич извинился за свою задержку, улыбаясь что-то сказал про тушение пожара и возникшую в связи с этим необходимость переодеться. Присутствующие приняли сказанное за шутку и продолжили работу. А сегодня, когда в нашу редакцию стали поступать звонки представителей областных СМИ, выяснилось, что глава города принял участие в реальном тушении пожара, но скромно об этом умолчал».

Пожар, как выяснилось, произошёл в частном жилом доме на улице 8 Марта. Причиной стало короткое замыкание в старой электропроводке. Хозяйка дома, работавшая на участке, слишком поздно заметила неладное.

Андрей Клопов заметил дым, когда подъезжал к своему дому.

– Тут же выскочила соседка. Я вызвал пожарных, сообщил о ситуации, а сам побежал внутрь двора. Горела комната со стороны огорода: огонь шёл по стенам, горел потолок, всё уходило под крышу. Хорошо, что у хозяйки дома стояли чаны с водой. Я взял ведро, набирал воду и заливал пламя. Вскоре подъехали пожарные и приступили к тушению, – рассказал глава нашим коллегам, добавив, что на его месте так поступил бы каждый.

Как сообщил старший дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Дмитрий Рахманов, благодаря действиям мэра последствия пожара оказались менее серьёзными, чем могли бы быть. Огонь не успел добраться до кровли, пострадало только имущество в комнате.

Кстати, за плечами у Андрея Клопова – внушительный опыт по борьбе с огнём. До избрания на должность главы он работал инспектором 10-го отряда пожарной охраны Карпинска. В 2000 году возглавил 12-й отряд УГПС МЧС России по Свердловской области, а в 2009 году – 6-й отряд Федеральной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области