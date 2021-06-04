«Профессиональный юбилей» Татьяны Мерзляковой, киноновинки этого лета и лучшие книги Екатеринбурга – самое важное в номере за 4 июня

Доброе утро всем, кто решил начать его с «Областной газеты».

Сегодня – знаменательный день для человека, которого знает, пожалуй, каждый уралец. 20 лет назад впервые избралась на пост Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она – рекордсмен по продолжительности пребывания в этой должности среди региональных омбудсменов. Помимо Татьяны Георгиевны, четырежды на аналогичную должность избирался только Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков, но он работал на посту всего 18 лет.

Год назад в свердловском онкодиспансере началось масштабное переоснащение радиотерапевтической службы. С первого взгляда – рядовая ситуация. Но за неполный год благодаря тому, что врачи начали работать с современными линейными ускорителями, количество пациентов, прошедших лечение, существенно выросло.

«Областная газета» рассказывает о киноновинках лета этого года. Пожалуй, самая интересная из них – картина Игоря Зайцева «Бендер: Начало». Фактически это – приквел о событиях, которые предшествовали похождениям «великого комбинатора» в «12 стульях» и «Золотом телёнке». По мнению нашего кинообозревателя – возможно именно это тот фильм, который будет держать кассу.

И, наконец – репортаж с конкурса «Книга года», который проводят Библиотечный центр «Екатеринбург» и Управление культуры городской администрации. Наш коллега отмечает, что ощущение некоторого «междусобойчика» не прекращалось на протяжении всей церемонии. Но И книги, отмеченные в этом году, действительно достойны награды. Несмотря на то, что кто-то с кем-то когда-то почему-то пересекался. Специально для наших читателей публикуем список.