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4 июня 2021, 08:05

Следующие новогодние праздники в России продлятся 10 дней

Салют

В этом году 31 декабря приходится на пятницу. Её сделают нерабочей за счёт переноса выходного дня с 3 января (воскресенье). Фото: Галина Соловьёва

Новогодние каникулы в этом году начнутся 31 декабря и продлятся до 9 января 2022 года. Последний день следующего года так же будет нерабочим, так как выпадает на субботу.

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим", - сообщил ТАСС министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, что в этом году 31 декабря приходится на пятницу. Её сделают нерабочей за счёт переноса выходного дня с 3 января (воскресенье).

По данным министра, следующие майские праздники тоже будут длинными: четыре дня в первых числах мая-2022 и четыре выходных на 9 мая. В этом году россияне отдыхали по три дня на 1 мая и на День Победы.

ПМЭФ-2021 проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.

Областная газета Свердловской области

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