В Екатеринбурге продают ФОК за 117 миллионов

Продаётся действующий ФОК. Фото: объявление.

В Екатеринбурге продают действующий физкультурно-оздоровительный комплекс "Энергетик". За спортивный объект просят 117 миллионов рублей.

Как говорится в объявлении, площадь четырёхэтажного ФОКа составляет 1 215 "квадратов". В здании расположен тренажёрный и фитнес залы, спортзал для игровых видов спорта, четыре раздевалки и кафе для лёгкого перекуса. Также там есть сауна с зоной отдыха и мини бассейном.

По данным продавца, ФОК полностью укомплектован оборудованием и инвентарем. В 2018 проводилась реконструкция здания. Помимо комплекса в собственности находится земельный участок площадью 1 318 "квадратов" и парковка на пять машино-мест.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в столице Урала продают объект культурного наследия регионального значения. Приобрести предлагается "Дом культуры им. Горького", расположенный на ул. Первомайская, 24.

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