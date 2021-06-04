Правительство РФ расширило перечень предоставляемых в МФЦ услуг

Пострадавшим при ЧС гражданам теперь будет проще получить материальную помощь

Перечень доступных в многофункциональных центрах (МФЦ) госуслуг расширят ещё на две позиции. Необходимые для этого документы утвердило Правительство РФ.

Теперь граждане смогут подать в МФЦ заявления на оказание материальной помощи, если они пострадали в ходе чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Как отметили в пресс-службе Правительства, ранее для получения таких выплат нужно было обращаться в местные администрации.

Кроме того, появилась возможность обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки. Услуга предусматривает приём документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации. Ранее лицензии можно было получить только в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора, а это лишь одно место на регион.

Напомним, 21 июля на Нижние Серги обрушилась большая вода – вышли из берегов сразу несколько рек. Как писала "Областная газета", Стихия снесла на своём пути всё – многие жители лишились имущества, а некоторые и вообще крова. В результате был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал более 100 дней.

Из резервного фонда регионального правительства на выплаты гражданам, пострадавшим в результате ЧС, а также оплату аварийно-восстановительных работ поступило более 77 миллионов рублей (по состоянию на 30 октября). И около 10 миллионов – из муниципальных бюджетов.

Теперь пострадавшие в подобных случаях смогут обращаться в МФЦ за выплатами.