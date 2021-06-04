Городок Натальи Водяновой в Нижней Салде получит вторую жизнь

В первые годы работы игровой городок радовал салдинцев яркостью красок и приятной мягкостью прорезиненного покрытия Фото: Галина Соколова

Игровой городок, построенный в Нижней Салде в 2010 году фондом топ-модели Натальи Водяновой, будет капитально отремонтирован. Два миллиона рублей салдинцы выделяют из городского бюджета, ещё шесть миллионов оплатит фонд.

С 2007 года фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца» развернул строительство детских игровых парков. Приглашения к участию получили сотни российских муниципалитетов, но в кампании приняли участие только те, где администрации взяли на себя часть затрат и обязались в дальнейшем обеспечивать сохранность развлекательных комплексов. В числе таковых на Среднем Урале оказалась мэрия Нижней Салды, и в год своего 250-летия город получил яркий подарок.

Стоимость городка составила 9 миллионов рублей. Из них три миллиона рублей были выделены из городского бюджета, ещё 188 тысяч рублей внёс местный завод, остальные средства поступили из благотворительного фонда топ-модели.

– Превращая пустующие участки земли в благоустроенные площадки для игр, мы дарим детям ощущение безопасности и уверенности в будущем, – обратилась тогда к салдинцам Наталья Водянова.

Открытие городка стало событием областного масштаба. Ещё не было госпрограмм по благоустройству территорий, и дети в свердловских дворах довольствовались неубиваемыми качелями и лазалками советской поры. А тут в глубинке вырос сказочный городок. На площади 2,5 тысячи квадратных метров на мягком покрытии расположился замок с башенками-горками, а рядом с ним качели, карусели и скейт-площадка.

Поиграть в городке приходили дети со всего города, приезжали семьи из соседних муниципалитетов. Многие молодые семьи, приводя детей, познакомились и подружились. Появились традиции проведения субботников на прилегающей территории, высаживания по периметру площадки «семейных» деревьев.

Несмотря на организованную охрану, за прошедшие годы городок потерял праздничный вид. Стены замка украсили неприглядные надписи и рисунки, проржавели качели, почернело прорезиненное покрытие. В этом году фонд решил передать городок на баланс города. По уже заведённому порядку благотворители решили его напоследок капитально отремонтировать, заменить малые архитектурные формы. При этом часть затрат опять должны были взять на себя салдинцы.

– Нам предложили заменить покрытие стоимостью 2 миллиона рублей. В бюджете эти средства не были запланированы, поэтому пришлось их взять с других расходных статей, – пояснил председатель нижнесалдинской думы Владимир Лобжин.

Бюджет ГО Нижняя Салда невелик – 951 миллион рублей, поэтому поиск двух миллионов депутаты обсуждали в течение двух заседаний. В итоге, чтобы найти средства на замену покрытия площадки, уменьшили расходы на поддержку малого бизнеса, освещение городских улиц и мониторинг воды в колодцах.

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