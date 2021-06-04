В Екатеринбурге ликвидировали свалку с останками животных

Специалисты вывезли останки животных. Далее их утилизируют. Фото: Галина Соловьёва.

В екатеринбургском посёлке Полеводство ликвидировали несанкционированную свалку. Среди мусора лежали останки животных.

О пугающей находке в ЕМУП "Спецавтобаза" сообщили местные жители. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе предприятия, на место выезжала бригада. Специалисты вывезли кости крупного рогатого скота и труп собаки.

"Отходы весом 44,5 кг утилизируют как биологические с помощью инсинератора", – сказали изданию. В ЕМУП также заявили, что с начала года специалисты "Спецавтобазы" выезжали по аналогичным заявкам четыре раза. Оперативно уточнить информацию по предыдущим случаям не удалось.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге может появиться новый коттеджный посёлок. При этом земельный участок, предлагаемый под застройку, располагается неподалёку от сибиреязвенного скотомогильника. Подробнее об этом читайте тут.

Напомним, осенью 2018 года в уральской столице бурно обсуждали незаконную свалку голов животных. Кто-то выбросил останки животных в контейнер для ТКО. А в 2019 году – в Пышминском ГО были обнаружены 15 бесхозных скотомогильников.