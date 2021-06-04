5 и 6 июня жителей Свердловской области ждут ярмарки: список площадок

Жители Свердловской области могут посетить первые летние ярмарки в 2021 году. Торговые ряды появятся в 14 муниципалитетах 5 и 6 июня.
Ранее стало известно, что в столице Урала на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. Гостей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. На прилавках вновь появятся: молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и свежие ягоды. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур.
Ознакомившись с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК, "Облгазета" вновь составила список площадок. Публикуем его ниже:
- Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (5 июня с 9:00 до 18:00);
- Верхний Тагил (ул. Ленина, Площадь) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (5 июня с 9:00 до 16:00);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00 и ул. Академика Шварца, 17 (5 и 6 июня);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (5 и 6 июня);
- посёлок Левиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 6 июня), а также на ул. Ленина, 45/2 (до 15 июня), ул. Серова, 22 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (5 июня);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июль);
- Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (5 и 6 июня с 9:00 до 17:00);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (6 июня);
- посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (5 и 6 июня);
- Ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, дача, огород" (5 и 6 июня с 8:00 до 17:00);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).