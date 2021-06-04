5 и 6 июня жителей Свердловской области ждут ярмарки: список площадок

На главной площади Екатеринбурга будут продавать фрукты и свежие ягоды. Фото: Галина Соловьёва.

Жители Свердловской области могут посетить первые летние ярмарки в 2021 году. Торговые ряды появятся в 14 муниципалитетах 5 и 6 июня.

Ранее стало известно, что в столице Урала на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. Гостей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. На прилавках вновь появятся: молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и свежие ягоды. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур.

Ознакомившись с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК, "Облгазета" вновь составила список площадок. Публикуем его ниже: