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4 июня 2021, 20:21

Опубликован проект выходных дней на 2022 год

Семья с детьми

Выходные дни - 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с днями новогодних каникул, предлагается перенести на 3 и 10 мая. Фото: Павел Ворожцов

Минтруд РФ разработал проект выходных дней на 2022 год. Новогодние праздники будут длиться 10 дней, а майские - будут раздельными.

Выходные дни - 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с днями новогодних каникул, предлагается перенести на 3 и 10 мая.

В связи с Днём защитника Отечества в следующем году планируется только один выходной - 23 февраля (среда). 5 марта будет рабочей субботой, зато 7 марта, в понедельник, россияне будут отдыхать. Эт следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

В 2022 году россияне будут отдыхать:

  • с 31 декабря по 9 января, 
  • 23 февраля, 
  • с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник включительно), 
  • с 30 апреля по 3 мая (4 дня - с субботы по вторник),
  • с 7 по 10 мая (те же 4 дня), 
  • с 11 по 13 июня (3 дня - с субботы по понедельник), 
  • с 4 по 6 ноября (3 дня - с пятницы по воскресенье).
Областная газета Свердловской области

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