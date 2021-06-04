Опубликован проект выходных дней на 2022 год

Выходные дни - 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с днями новогодних каникул, предлагается перенести на 3 и 10 мая. Фото: Павел Ворожцов

Минтруд РФ разработал проект выходных дней на 2022 год. Новогодние праздники будут длиться 10 дней, а майские - будут раздельными.

Выходные дни - 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с днями новогодних каникул, предлагается перенести на 3 и 10 мая.

В связи с Днём защитника Отечества в следующем году планируется только один выходной - 23 февраля (среда). 5 марта будет рабочей субботой, зато 7 марта, в понедельник, россияне будут отдыхать. Эт следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

В 2022 году россияне будут отдыхать: