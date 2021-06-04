Опубликован проект выходных дней на 2022 год

Минтруд РФ разработал проект выходных дней на 2022 год. Новогодние праздники будут длиться 10 дней, а майские - будут раздельными.
Выходные дни - 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с днями новогодних каникул, предлагается перенести на 3 и 10 мая.
В связи с Днём защитника Отечества в следующем году планируется только один выходной - 23 февраля (среда). 5 марта будет рабочей субботой, зато 7 марта, в понедельник, россияне будут отдыхать. Эт следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.
В 2022 году россияне будут отдыхать:
- с 31 декабря по 9 января,
- 23 февраля,
- с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник включительно),
- с 30 апреля по 3 мая (4 дня - с субботы по вторник),
- с 7 по 10 мая (те же 4 дня),
- с 11 по 13 июня (3 дня - с субботы по понедельник),
- с 4 по 6 ноября (3 дня - с пятницы по воскресенье).