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5 июня 2021, 10:33

В Екатеринбурге запретят продавать алкоголь в День России

Девушка выбирает алкоголь

Ограничения на продажу спиртного в Екатеринбурге вводят почти всегда, когда проходят массовые мероприятия. Фото: Галина Соловьёва

12 июня в центре Екатеринбурга введут ограничения на продажу алкоголя. Такое решение принял мэр города Алексей Орлов, оно закреплено в постановлении о праздновании Дня России.

В следующую субботу с 10:00 до 15:00 запрет на продажу спиртного введут в границах улиц Горького – Малышева – Воеводина – проспекта Ленина – площади Труда. С 14:00 до 21:00 ограничения будут действовать в границах улиц Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального – улицы 8 Марта.

"Установить ограничение на розничную продажу предприятиями торговли алкогольной продукции", - говорится в постановлении.

В этом же документе указано, что парковка на площади 1905 года будет закрыта с 10 по 14 июня. Там организуют выступление творческих коллективов и исполнителей.

Отметим, что ограничения на продажу спиртного в Екатеринбурге вводят почти всегда, когда проходят массовые мероприятия.

Напомним, что в связи с Днём россии жители страны будут отдыхать три дня - 12, 13 и 14 июня (с субботы по понедельник включительно). Третья рабочая неделя июня будет четырёхдневной - с 15 по 18 июня.

Областная газета Свердловской области

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