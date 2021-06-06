Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Пушкинским днём

Александр Пушкин никогда не бывал в Екатеринбурге, однако его память хранится и здесь. Фото: Алексей Кунилов.

6 июня в России отмечается День русского языка (Пушкинский день). Жителей Свердловской области с этим праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что праздник отмечается в день рождения Александра Пушкина. Именно этот русский писатель и поэт, по мнению главы региона, "создал тот самый литературный русский язык, который сочетает лёгкость, афористичность, художественность и простоту и который по сей день служит эталоном писательского таланта".

Евгений Куйвашев отметил, что русский язык объединяет миллионы людей в нашей многонациональной стране. Являясь одним из наиболее распространённых в мире, он также способствует укреплению межгосударственного сотрудничества и международных связей, составляет важную часть мирового культурного наследия.

"Наша задача – беречь, любить и глубже постигать родной язык, по мере возможностей способствовать сохранению его богатства и красоты", – подытожил губернатор, пожелав уральцам хорошего настроения, увлекательного чтения и новых литературных открытий.

Свердловчан также поздравила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

"У россиян есть все основания гордиться родным языком. Русский язык – один из самых распространённых в мире, один из шести рабочих языков Организации Объединённых Наций и других крупнейших международных организаций, наряду с английским является официальным языком общения на Международной космической станции", – сказала она.

День русского языка был учреждён в 2011 году Указом Президента РФ и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, прославившего своим творчеством богатство и красоту русского языка. Произведения Александра Пушкина переведены на все языки мира.

Полные тексты поздравлений вы можете найти в номере "Областной газеты" № 100 (9130) от 5 июня 2021 года.