Пропавший в тайге на Урале ребёнок найден живым

Сейчас ребёнок направляется в базовый лагерь поисковой операции. Его сопровождают спасатели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

9-летний Кирилл, потерявшийся в тайге под Североуральском, найден. Состояние здоровья мальчика удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Сейчас ребёнок направляется в базовый лагерь поисковой операции. Его сопровождают спасатели.

Известно, что группы беспилотных летательных аппаратов с тепловизором от Уральского поисково-спасательного отряда, Россгвардии и добровольцев работали в ночное время. В 4:00 6 мая поиски продолжила наземная группировка.

На момент 23:48 5 июня с воздуха была обследована территория 942 квадратных километра, из них 100 квадратных километров – облёт бортом Ми-8 МЧС России, остальная площадь – облёт бортом Вертолётного поисково-спасательного отряда "Ангел". В наземной группировке работали 192 человека и 41 единица спецтехники.

Как ранее писала "Областная газета", 9-летний мальчик с отцом – священнослужителем одного из храмов – приехали с тургруппой из Челябинской области в Свердловскую, чтобы подняться на Уральский хребет. В походе у отца разболелась нога, и он отпустил сына в лагерь одного, так как сам не мог идти быстро. До базы мальчик не добрался. Туристы обратились в полицию с просьбой разыскать мальчика.