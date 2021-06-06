Аллее на улице Московской в Екатеринбурге дали название

В Ленинском районе Екатеринбурга появилась аллея "Строителей". Фото: документ.

В Екатеринбурге аллея, расположенная на нечётной стороне улицы Московской (от Куйбышева до Пальмиро Тольятти), получила название. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как говорится в документе, аллее, расположенной между трамвайными путями и жилыми домами на нечётной стороне улицы Московской, дано наименование "Строителей". Информацию о принятом решении Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации должен разместить в государственном адресном реестре. За исполнением постановления проследит замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Полный текст документа, размещённый на сайте мэрии Екатеринбурга, публикуем ниже:

Фото: документ

Добавим, в конце мая мэр уральской столицы подписал постановление о присвоении аллее, расположенной по улице Антона Валека (между Сакко и Ванцетти и Маршала Жукова), наименования «Шифровальщиков Урала». При этом её открытие состоялось неделей ранее.