МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре и грозе 7 июня

Если сильный ветер и гроза застали вас на улице, держитесь как можно дальше от остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Фото: Галина Соловьёва.

МЧС предупреждает жителей Свердловской области о непогоде. В понедельник, 7 июня, ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дожди.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан соблюдать меры безопасности. Непогоду рекомендуется переждать в офисе или дома, отключив все электроприборы. Если сильный ветер и гроза застали вас на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев.

С учётом дорожных условий автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении машиной. Не следует парковать транспорт вблизи рекламных щитов, фасадов зданий. Двигаясь в непогоду по дороге, постарайтесь найти укрытие (придорожное кафе, автозаправку) и оставаться там до улучшения погодных условий.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Добавим, по данным Уральского гидрометцентра, 7 июня местами на Среднем Урале сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале).