Евгений Куйвашев рассказал, что SportAccord даст Свердловской области

Подготовка к проведению саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге идёт полным ходом. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом ассоциации SportAccord Рафаэлем Кьюлли.
Рабочая встреча прошла в Будапеште. Об этом глава региона рассказал на личной странице в Instagram.
В своём посте Евгений Куйвашев также объяснил, что Свердловской области даст проведение SportAccord. Во-первых, по словам губернатора, благодаря саммиту удастся ещё раз презентовать регион мировому сообществу.
"А это – самый верный путь к новым партнёрам и новым проектам. Представьте, все наши гости разъедутся потом по своим городам и странам и привезут туда информацию о нашем регионе, о наших возможностях. О чем-то мы договоримся уже прямо на полях саммита. Так бывает всегда", – заявил он.
Во-вторых – развитие делового туризма. Участники будут жить в отелях, ужинать в ресторанах, а также пользоваться сервисами и посещать музеи на территории региона.
"Есть и ещё эффекты. Например, каждое новое международное событие – тренировка перед следующим. Проведём SportAccord и дальше – вперёд, к Универсиаде-2023", – подытожил Евгений Куйвашев.
Всемирный саммит пройдётс 7 по 12 ноября в Екатеринбурге. Гостями мероприятия станут спортивные топ-менеджеры, главы спортивных федераций со всего мира – всего около 1,5 тысячи участников.
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