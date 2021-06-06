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Общество
6 июня 2021, 18:15

Евгений Куйвашев рассказал, что SportAccord даст Свердловской области

Евгений Куйвашев

Всемирный саммит пройдёт с 7 по 12 ноября в Екатеринбурге. Фото: страница в Instagram.

Подготовка к проведению саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге идёт полным ходом. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом ассоциации SportAccord Рафаэлем Кьюлли.

Рабочая встреча прошла в Будапеште. Об этом глава региона рассказал на личной странице в Instagram.

В своём посте Евгений Куйвашев также объяснил, что Свердловской области даст проведение SportAccord. Во-первых, по словам губернатора, благодаря саммиту удастся ещё раз презентовать регион мировому сообществу.

"А это – самый верный путь к новым партнёрам и новым проектам. Представьте, все наши гости разъедутся потом по своим городам и странам и привезут туда информацию о нашем регионе, о наших возможностях. О чем-то мы договоримся уже прямо на полях саммита. Так бывает всегда", – заявил он.

Во-вторых – развитие делового туризма. Участники будут жить в отелях, ужинать в ресторанах, а также пользоваться сервисами и посещать музеи на территории региона.

"Есть и ещё эффекты. Например, каждое новое международное событие – тренировка перед следующим. Проведём SportAccord и дальше – вперёд, к Универсиаде-2023", – подытожил Евгений Куйвашев.

Всемирный саммит пройдётс 7 по 12 ноября в Екатеринбурге. Гостями мероприятия станут спортивные топ-менеджеры, главы спортивных федераций со всего мира – всего около 1,5 тысячи участников.

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Областная газета Свердловской области

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