Найденного под Североуральском 9-летнего мальчика передали отцу

В Свердловской области найденного 9-летнего мальчика передали его отцу. Поисково-спасательная операция в Североуральском городском округе длилась два дня.
Сегодня она завершилась – ребёнка нашли. Он находился на расстоянии около пяти километров от базового лагеря спасательной операции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
С места обнаружения мальчик был доставлен в больницу Североуральска вертолётом Ми-8 МЧС России. По результатам осмотра в медпомощи ребёнок не нуждается, он был передан отцу.
Как ранее писала "Областная газета", 9-летний мальчик с отцом в составе тургруппы приехали покорять Уральский хребет из Челябинской области. В походе у отца разболелась нога, и он отпустил сына в лагерь одного, так как сам не мог идти быстро. До базы мальчик не добрался. Туристы обратились в полицию с просьбой разыскать мальчика.
В поисках были задействованы силы и средства МЧС России, Службы спасения Свердловской области, полиции, Росгвардии и волонтёрских организаций. Всего – 195 человек и 42 единицы спецтехники, в том числе – два вертолёта, а также беспилотные летательные аппараты.