Трёхдневные выходные ждут россиян в конце рабочей недели

Уже известно, что в следующем году россиян ждут также одни трёхдневные выходные в июне. Фото: Владимир Мартьянов

В эту субботу, 12 июня отмечается День России. В связи с этим россиян ждут трёхдневные выходные - с 12 по 14 июня.

После праздничных дней жители страны выйдут на работу во вторник. Третья рабочая неделя будет сокращена на один день - с 15 по 18 июня.

Отметим, что российские космонавты на МКС будут отдыхать так же, как и вся Россия, три дня.

Уже известно, что в следующем году россиян ждут также одни трёхдневные выходные в июне. Праздник придётся на воскресенье, поэтому жители страны отдохнут с 11 по 13 июня (с субботы по понедельник, как и в этом году). Минтруд РФ составил график выходных дней на 2022 год.