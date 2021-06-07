Производителям сухого молока компенсируют четверть затрат на модернизацию

Постановление поддержит аграриев: позволит им сократить сроки окупаемости инвестпроектов и расширить производственные мощности. Фото: Галина Соловьёва

Российским производителям сухого молока станет доступна новая мера господдержки. Речь идёт о компенсации части прямых понесённых затрат на создание или обновление мощностей по переработке сельхозпродукции.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Товаропроизводители смогут получить обратно до 25% фактической стоимости строящегося или модернизируемого объекта. Ранее некоторые аграрии уже могли воспользоваться такой возможностью. В их числе те, кто занимается переработкой масличных культур или зерна.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, перечень проектов, претендующих на компенсацию, представляют региональные власти на основании полученных от сельхозпроизводителей заявок. Итоговое решение по претендентам вынесет Минсельхоз. По мнению авторов инициативы, постановление поддержит аграриев: позволит им сократить сроки окупаемости инвестпроектов и расширить производственные мощности.

Отметим, что производство сухого молока в Свердловской области налажено на Кушвинском (торговая марка «Молочная благодать») и Ирбитском молочных заводах. Линии были открыты недавно, потому в модернизации они не нуждаются.