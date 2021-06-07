Темы дня

Общество
7 июня 2021, 17:01

Производителям сухого молока компенсируют четверть затрат на модернизацию

молоко

Постановление поддержит аграриев: позволит им сократить сроки окупаемости инвестпроектов и расширить производственные мощности. Фото: Галина Соловьёва

Российским производителям сухого молока станет доступна новая мера господдержки. Речь идёт о компенсации части прямых понесённых затрат на создание или обновление мощностей по переработке сельхозпродукции.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Товаропроизводители смогут получить обратно до 25% фактической стоимости строящегося или модернизируемого объекта. Ранее некоторые аграрии уже могли воспользоваться такой возможностью. В их числе те, кто занимается переработкой масличных культур или зерна.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, перечень проектов, претендующих на компенсацию, представляют региональные власти на основании полученных от сельхозпроизводителей заявок. Итоговое решение по претендентам вынесет Минсельхоз. По мнению авторов инициативы, постановление поддержит аграриев: позволит им сократить сроки окупаемости инвестпроектов и расширить производственные мощности.

Отметим, что производство сухого молока в Свердловской области налажено на Кушвинском (торговая марка «Молочная благодать») и Ирбитском молочных заводах. Линии были открыты недавно, потому в модернизации они не нуждаются.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2021, 19:24 / Общество
Алексей Орлов пообещал Екатеринбургу ещё 28 "умных остановок" и 20 новых табло
07.06.2021, 19:13 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурге тушат крупный пожар
07.06.2021, 18:56 / Общество
В Екатеринбурге экс-директора электросетевой компании приговорили ещё к 11 годам колонии
07.06.2021, 18:55 / Экономика
В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название
07.06.2021, 18:46 / Культура
Сразу три площадки Ural Music Night развернут в ДК Железнодорожников