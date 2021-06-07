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Общество
7 июня 2021, 19:55

Три улицы в Екатеринбурге получили наименования

Екатеринбург

Информация о новых топонимических объектах уже направлена в государственный адресный реестр. Фото: Владимир Мартьянов.

В Чкаловском районе Екатеринбурга три улицы получили наименования. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Известно, что уральская столица пополнилась улицами Взлётная, Моторная и Навигаторов. Соответствующее решение было утверждено протоколом заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга.

Информация о новых улицах, в частности направлена в государственный адресный реестр, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее "Областная газета" сообщала, что название получила аллея, расположенная на нечётной стороне улицы Московской (от Куйбышева до Пальмиро Тольятти). Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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