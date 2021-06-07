Три улицы в Екатеринбурге получили наименования

В Чкаловском районе Екатеринбурга три улицы получили наименования. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Известно, что уральская столица пополнилась улицами Взлётная, Моторная и Навигаторов. Соответствующее решение было утверждено протоколом заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга.
Информация о новых улицах, в частности направлена в государственный адресный реестр, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее "Областная газета" сообщала, что название получила аллея, расположенная на нечётной стороне улицы Московской (от Куйбышева до Пальмиро Тольятти). Подробнее об этом читайте тут.