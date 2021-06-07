Почему бы не сделать Ивдель городом трудовой доблести?

Трудармейцы на строительстве марганцевого рудника в Полуночном, 1941 год. Фото: Из личного архива Феликса Соломоновича.

В редакцию «Облгазеты» пришло письмо почётного жителя Ивдельского городского округа, известного уральского краеведа Феликса Соломоновича. Он не смог оставить без внимания материал Рудольфа Грашина «На марганцевых рудниках Урала ковалась Победа» (см. «ОГ» №81 от 07.05.2021 г.) о добыче этого редкого металла в годы Великой Отечественной войны. Наш постоянный читатель решил более подробно рассказать о строительстве и работе рудника в посёлке Полуночное. По его мнению, эта героическая страница из истории Ивделя заслуживает присвоения ему почётного звания «Город трудовой доблести».

«В этом году Ивделю исполнится 190 лет со дня основания. За это время в его истории было много славных событий, но я бы хотел остановиться на важнейшем из них – вкладе ивдельчан в общую Победу советского народа над фашизмом.

Ещё в 1939 году по заданию правительства СССР был составлен технический проект на строительство марганцевого рудника на севере Свердловской области. В июне того же года в горно-таёжной местности на правобережье реки Лозьва, в 22 километрах от города Ивделя, у ручья Каменка стал строиться небольшой посёлок. Работали в трёх бригадах 27 человек. В числе первых строителей были Спиридон Бедских, Александр Ульянов, Сергей Брусницын, Николай Митрофанов. К концу 1940-го на Полуночном работали 610 человек.

С началом войны над страной нависла угроза марганцевого голода. На карту была поставлена жизнь всей чёрной металлургии и оборонной промышленности СССР. Строящийся марганцевый рудник практически стал единственным в стране, откуда этот металл поставлялся на военные заводы.

В августе 1941 года в спешном порядке начались работы по вводу в эксплуатацию месторождения руды открытым способом. Первоначально на строительстве рудника работали 4 автомашины, 2 дизельных трактора, 7 лошадей и ручной инструмент – кайла, лопаты, пилы и топоры. Уже 10 августа шофер И.К. Родионов сделал первый рейс по вывозке руды с Полуночного на станцию Ивдель-1. Марганцевый концентрат он доставил на газогенераторной машине по лежнёвой дороге, проходящей рядом со строящейся железной.

В сентябре было учреждено Полуночное рудоуправление. Первым управляющим назначается бывший руководитель марганцевого треста «Никополь-Марганец», эвакуированного с Украины, Константин Михайлович Новиков. Ему предстояло в тяжелейших условиях организовать добычу руду и построить железную дорогу.

Рудник постоянно испытывал нехватку рабочих рук на производстве. Поэтому в сентябре 1941-го в Ивдель вошла первая колона трудармейцев – около одной тысячи человек, сосланных ранее в Сибирь и затем мобилизованных военкоматами, а также немцев, снятых с фронтов и тыла по приказу Иосифа Сталина. Впоследствии их число увеличивалось. В бывшем архиве Ивдельлага есть карточки личного учёта и три книги, в которых помещены списки прибывших трудмобилизованных. Всего 13 496 человек. Коллектив был многонациональным: в его составе работали немцы – 60%, русские и украинцы – 30%, корейцы – 10%. В основном они работали на добыче марганцевой руды, строительстве посёлка и железной дороги Полуночное – Ивдель-2.

Пионеры рудника: А. Баднер, Г. Гайнуллин, В. Вольф, А. Кириленко, А. Паланич, М. Пенделя, Р. Вольштейн, В. Ренц, А. Тигай, Чай Чан-Су, В. Шрайнер, Хван Сен-Су. Наравне с сильным полом работали откатчицы вагонеток Т. Ежикова, М. Виноградова, Т. Барыкина, А. Роскошная, машинист подъёма В. Вострякова, лебёдчица О. Красилова, машинист электровоза Л. Гандзе и другие девушки.

Вообще образцы героического труда показывали большинство трудармейцев: благодаря титаническим усилиям коллектива железнодорожная ветка от Ивделя в августе 1942-го подошла непосредственно к посёлку, а в декабре правительственная комиссия приняла железную дорогу в эксплуатацию. Тем самым в 1942 году добыча руды увеличилась в 19 раз, а в 1943-м – в 51 раз. За годы Великой Отечественной войны горняки Полуночного поставили заводам 935 тысяч тонн марганцевой руды.

Пущенный в кратчайшие сроки рудник неоднократно удостаивался переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны и занимал призовые места в соревновании, проводимом ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов. – Прим. ред.) и Наркомчерметом. В 1943 году Наркомат чёрной металлургии СССР присвоил Полуночному руднику звание «Лучший рудник Советского Союза», а большую группу рабочих и инженерно-технических работников наградил значками «Отличник социалистического соревнования» и похвальными грамотами.

В январе 1945-го горняки вновь стали призёрами среди предприятий Наркомчермета: 3 марта указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий ГКО 46 рабочих и ИТР рудника были награждены орденами и медалями. Орденом Трудового Красного Знамени – управляющий рудником К. Новиков и забойщик А. Кириленко, орденом Красной Звезды – начальник отдела капитального строительства Казанцев, орденом «Знак Почёта» – проходчики шахт Дукач и Сотник, главный механик Береславец, начальник карьера Шпиньдя, заместитель секретаря парткома Четвериков. Медаль «За трудовую доблесть» вручили механику шахты Фурсову, ещё 37 человек получили медаль «За трудовое отличие».

Данные об этих награждениях подтверждены документально и хранятся в архивах. Так почему бы Ивделю не присвоить звание «Город трудовой доблести» вслед за Екатеринбургом, Нижним Тагилом и Каменском-Уральским? Все условия для этого, перечисленные в федеральном законе, соблюдены. Жители Ивдельского ГО, с кем я разговаривал, поддерживают эту идею. Дело за малым – сформировать заявку и отправить её в Москву. Надеюсь, городские власти прислушаются к мнению общественности и сделают это в текущем году».

Опубликовано в №101 от 08.06.2021