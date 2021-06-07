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Общество
7 июня 2021, 20:20

МВД утвердило правила доставления россиян в вытрезвители

пьяные люди на скамейке

В этом году в России вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей, которые ранее существовали в нашей стране. Фото: Александр Зайцев

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил порядок доставления граждан в медвытрезвители и подразделения полиции. Нетрезвых россиян будут вылавливать в общественных местах, увозить будут тех, кто не может самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве.

Забирать в вытрезвители будут и тех, кто может нанести вред сожителям или имуществу в доме по письменному заявлению близких.

Полицейские будут сообщать о каждом факте в дежурную часть. Они должны будут установить личность нетрезвого гражданина и проверить его по оперативно-справочным и розыскным учётам, а при необходимости оказать первую помощь и вызвать скорую. На полицейских возлагается обязанность охранять имущество найденных нетрезвых россиян. Уже медики принимают решение о медицинской эвакуации или отказе в этом. В случае отказа пьяного отправят в спецорганизацию.

Нетрезвых граждан, которые могут причинить вред здоровью близких или имуществу, при наличии оснований для задержания могут доставить в территориальные органы МВД.

"Утвердить согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции", - говорится в приказе МВД, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Аналогичный приказ от 2011 года признан утратившим силу.

Доставлять граждан в вытрезвители будут наряды полиции из не менее двух человек служебным автотранспортом. При необходимости может быть проведён личный досмотр. В случае медицинской эвакуации полицейские должны обеспечить безопасность медиков.

Напомним, что в этом году в России вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей, которые ранее существовали в нашей стране. Соответствующий указ в конце декабря 2020 года подписал Президент России Владимир Путин.

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Областная газета Свердловской области

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