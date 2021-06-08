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Общество
8 июня 2021, 13:11

В Старопышминске ждут археологов для изучения надгробий, обнаруженных в здании почты

надгробная плита

Старинные надгробные плиты нашли строители при вскрытии пола в ремонтируемом отделении почты в Старопышминске. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В Старопышминске Берёзовского городского округа ждут историков и археологов для изучения надгробных плит. Их обнаружили во время ремонта в здании почты.

О находке глава Управления культуры и спорта Берёзовского ГО Кирилл Репин уже сообщил начальнику Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгению Рябинину. Также в Екатеринбург было направлено официальное письмо.

"Надеемся, что вскоре в Старопышминск приедут историки и археологи, которые изучат находку", – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. Интересующимся также показали снимки с места.

Здание почты самое старое в посёлке. Объект был построен в 1866 году. В разные годы там располагались церковный дом, общество инвалидов, детские ясли, библиотека. Почта открылась в 1976 году. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

Отмечается, что многие десятилетия местные жители ходили по небольшому коридорчику, не догадываясь, что совсем рядом хранится память о когда-то живших в Старопышминске людях.

На фотографии можно увидеть ту часть подпола, которая, вероятно, ведёт к подземному туннелю, о котором знают многие жители посёлка. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

На одном из надгробий есть надпись: «Незабвеному Родителю Отъ Благодарного Сына его Алексия Иоановича Устюжанина Вечная память».

Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

Старопышминск

В 2021 году Старопышминск отметит своё 361-летие (на 88 лет старше Берёзовского). Численность населения на 1 января 2020 года – 2 010 человек.

Областная газета Свердловской области

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