В Старопышминске ждут археологов для изучения надгробий, обнаруженных в здании почты

В Старопышминске Берёзовского городского округа ждут историков и археологов для изучения надгробных плит. Их обнаружили во время ремонта в здании почты.
О находке глава Управления культуры и спорта Берёзовского ГО Кирилл Репин уже сообщил начальнику Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгению Рябинину. Также в Екатеринбург было направлено официальное письмо.
"Надеемся, что вскоре в Старопышминск приедут историки и археологи, которые изучат находку", – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета. Интересующимся также показали снимки с места.
Отмечается, что многие десятилетия местные жители ходили по небольшому коридорчику, не догадываясь, что совсем рядом хранится память о когда-то живших в Старопышминске людях.
На одном из надгробий есть надпись: «Незабвеному Родителю Отъ Благодарного Сына его Алексия Иоановича Устюжанина Вечная память».
Старопышминск
В 2021 году Старопышминск отметит своё 361-летие (на 88 лет старше Берёзовского). Численность населения на 1 января 2020 года – 2 010 человек.