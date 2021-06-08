Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили соцработников с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина отметили высокий профессионализм и личные качества соцработников. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили работников органов социальной защиты. Они отметили высокий профессионализм и личные качества специалистов данной сферы, а также важную роль, которую они играют для общества.

По словам главы региона, для людей, которые отмечают этот профессиональный праздник, помощь и поддержка слабых и нуждающихся стала делом жизни.

«Труд социального работника требует не только профессиональных знаний и опыта, но и больших душевных сил, мудрости, терпения, сострадания. Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто профессионально или по велению души занимается социальной защитой, за добросовестный труд и весомый вклад в обеспечение социальной стабильности в регионе, повышение качества жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!» - сказал Евгений Куйвашев.

Людмила Бабушкина в свою очередь обратилась к работникам органов социальной защиты от лица всех депутатов Законодательного собрания и от себя лично:

«Вы выбрали профессию, которая требует особых качеств души – милосердия, сострадания, доброты, терпения. Вы посвящаете свою жизнь благородному делу – оказываете помощь тем, кому в силу жизненных обстоятельств, возраста, состояния здоровья поддержка требуется больше всего. Дорогие друзья! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья! Пусть успех всегда сопутствует всем вашим начинаниям! Спасибо вам за ваш труд!»

Полные тексты поздравлений опубликованы на первой полосе в свежем номере «Областной газеты».