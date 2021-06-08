Население Свердловской области сократилось на 9 тысяч человек

Естественная убыль населения за январь-апрель в регионе составляет 8 990. Фото: Галина Соловьёва

Росстат обнародовал данные о скончавшихся и родившихся в регионах за январь-апрель. В Свердловской области с начала 2021 года скончались 22 726 жителей, родились 13 736 человек. Естественная убыль населения составила почти 9 тысяч человек.

Это на 40% больше показателей аналогичного периода прошлого года (- 5 344). На начало 2021 года численость населения в Свердловской области составляла 4 млн 292 тысячи человек.

На Среднем Урале самый высокий показатель естественной убыли населения среди регионов УрФО. Естественный прирост населения наблюдается в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Раннее "Областная газета" сообщала, что в апреле в Свердловской области скончались 4 969 человек, в том числе 462 уральца с подтверждённым коронавирусом. За весенний месяц родились 3 325 малышей. Смертность в регионе продолжает расти, а рождаемость снижается.