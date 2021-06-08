Темы дня

Общество
8 июня 2021, 15:57

Ростуризм предупредил россиян о небезопасности вылета в Тунис и на Кипр

  Анна Митчина
Самолёт в руках

Официальное авиасообщение с Кипром и Тунисом не возобновлено. Фото: Евгения Скачкова

Ростуризм опубликовал официальное обращение к туристам. В ведомстве напомнили, что с рядом стран, включая Кипр и Тунис, ещё не возобновили регулярное авиасообщение.

Это сообщение опубликовано на сайте Ростуризма.

Там напомнили, что список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, определяет Оперативный штаб по коронавирусу. Кипр и Тунис в этот список не входят. По этим направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не рассчитаны на перелёт туристов.

"Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей", - говорится в сообщении.

Напомним, из Екатеринбург на Кипр (в Ларнаку) прямые авиарейсы появились 7 марта. С 10 мая туристам, привитыми "Спутником V", разрешили прилетать в страну без теста на коронавирус. 4 июня стало известно, что "Победа" и "Уральские авиалинии" будут летать в ещё один город Кипра - Пафос.

Читайте также:

Ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня.

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией.

Россия возобновляет авиасообщение ещё с 8 странами.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2021, 15:57 / Общество
Ростуризм предупредил россиян о небезопасности вылета в Тунис и на Кипр
08.06.2021, 15:42 / Общество
В Екатеринбурге депутаты предложили вырубить тополя из-за пуха
08.06.2021, 15:37 / Общество
Центр Екатеринбурга украсило граффити с Александром Невским
08.06.2021, 15:16 / Общество
Установка новой стелы на въезде в Нижний Тагил обойдётся в 10,5 миллиона рублей
08.06.2021, 14:50 / Общество
Население Свердловской области сократилось на 9 тысяч человек