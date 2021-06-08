Ростуризм предупредил россиян о небезопасности вылета в Тунис и на Кипр

Официальное авиасообщение с Кипром и Тунисом не возобновлено. Фото: Евгения Скачкова

Ростуризм опубликовал официальное обращение к туристам. В ведомстве напомнили, что с рядом стран, включая Кипр и Тунис, ещё не возобновили регулярное авиасообщение.

Это сообщение опубликовано на сайте Ростуризма.

Там напомнили, что список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, определяет Оперативный штаб по коронавирусу. Кипр и Тунис в этот список не входят. По этим направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не рассчитаны на перелёт туристов.

"Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса – работать. При этом, мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей", - говорится в сообщении.

Напомним, из Екатеринбург на Кипр (в Ларнаку) прямые авиарейсы появились 7 марта. С 10 мая туристам, привитыми "Спутником V", разрешили прилетать в страну без теста на коронавирус. 4 июня стало известно, что "Победа" и "Уральские авиалинии" будут летать в ещё один город Кипра - Пафос.

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