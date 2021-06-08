Центр Екатеринбурга украсило граффити с Александром Невским. Фото: Галина Соловьёва

Ко Дню России в уральской столице появился новый уличный арт-объект на фасаде здания рядом с Театром эстрады. На художественном полотне размером около 50 квадратных метров изображён князь Александр Невский, который вошёл в историю как защитник Руси от западной агрессии.

Созданием патриотического стрит-арта к 800-летию со дня рождения Александра Невского занимались профессиональные художники-оформители из компании «Граффити 24», которая годом ранее организовала в Екатеринбурге фестиваль уличного искусства Public Art. К росписи авторы настенного полотна приступили в конце мая. Князь на нём изображён в окружении православных храмов и характерной для Русского Севера природой.

Стоит отметить, что над граффити с Александром Невским работали те же самые художники, что нарисовали в 2020 году на торце дома по Волгоградской, 190 гигантское полотно с врачом, выходящим из «красной» зоны с больными COVID-19. Под этим изображением около городской больницы № 40 красуется большая надпись – «Спасибо за отвагу и труд».

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