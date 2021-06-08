В Екатеринбурге гостей ИННОПРОМа-2021 накормят блюдами из шишек и полевых трав

Заведения должны представить список из трёх традиционных уральских блюд и комплимент от шеф-повара. Фото: Алексей Кунилов

Для гостей выставки ИННОПРОМ-2021, которая пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, организуют насыщенную культурную и гастрономическую программу. Посетителей будут угощать блюдами из шишек и полевых трав.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в дни международной выставки пройдёт гастрономический фестиваль. Девять ресторанов будут работать по особенному меню с блюдами уральской кухни.

"На Урале очень короткое лето, длинная зима и много леса, поэтому у нас очень много используется квашеных, вяленых, сушёных, маринованных продуктов. Летом часто в ход идут дары леса. И наша задача сделать так, чтобы это захотелось попробовать снова и, может, приготовить самим", – рассказал департаменту информполитики Свердловской области участник фестиваля аутентичной кухни шеф-повар Эдуард Архипов.

Заведениям надо представить список из трёх традиционных уральских блюд и комплимент от шеф-повара. Один из ресторанов уже представил меню, где будут использоваться полевые травы и еловые шишки.

"Гастрономический фестиваль призван рассказать гостям и жителям города о локальной культуре гостеприимства и региональных особенностях через призму гастрономии. Кулинарная программа позволит лучше узнать Урал, почувствовать его вкус, и органично дополнит деловую программу выставки", – рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.

Фестиваль аутентичной уральской кухни пройдёт со 2 по 16 июля. По данным событийного портала Свердловской области, в нём примут участие рестораны KITCHEN, KITCHEN at Pine Creek Golf Resort, Asado и "Гастроли". Список дополняется.

Напомним, выставка ИННОПРОМ-2021 пройдёт в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 5 по 8 июля. Своё участие уже подтвердили делегации Венгрии и Германии. Также планируется присутствие Бельгии, Белоруссии, Узбекистана, Японии и регионов России. Делегацию Италию будет возглавлять министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти. Стенд Свердловской области и Екатеринбурга займёт площадь больше 1000 кв.м. На выставке планируют представить новый проект Екатеринбург-Сити.