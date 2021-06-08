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Общество
8 июня 2021, 20:15

В Екатеринбурге начали принимать заявки на премию имени Татищева и де Геннина

  Анна Митчина
Здание мэрии Екатеринбурга

Премия вручается ежегодно в исторический День города - 18 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Екатеринбурга начала приём заявок на соискание премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Её вручают ежегодно с 1988 года.

В 2021 году для авторов проектов определили четыре номинации:

  • Экономика и развитие городского хозяйства (консультации по подачи проекта можно получить по телефону +7 304-32-62. Методические рекомендации к проектам представлены здесь);
  • Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина (работы принимаются на эл.адрес zheleznikov_ka@ekadm.ru);
  • Образование, культура и искусство (проекты отправляйте на почту culture@ekadm.ru);
  • Архитектура и строительство (работы присылайте на эл.адрес dag@ekadm.com).

Все полученные заявки будут рассматриваться в профильных комиссиях с участием независимых экспертов и консультантов. Победителей прошлого года можно узнать здесь

Напомним, что памятная медаль и премия имени Татищева и де Геннина была учреждена в 1998 году постановлением главы города Екатеринбурга. Она является символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы. Обычно вручается в исторический День города - 18 ноября.

Награда представляет собой памятную медаль диаметром 60 миллиметров и толщиной 5 миллиметров из сплава нейзильбера, покрытого слоем серебра. На лицевой стороне изображён парный портрет основателей столицы Урала, на обратной - контур здания администрации и слова "Во славу и пользу родного города".

Областная газета Свердловской области

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