В Екатеринбурге начали принимать заявки на премию имени Татищева и де Геннина

Премия вручается ежегодно в исторический День города - 18 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Екатеринбурга начала приём заявок на соискание премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Её вручают ежегодно с 1988 года.

В 2021 году для авторов проектов определили четыре номинации:

Экономика и развитие городского хозяйства (консультации по подачи проекта можно получить по телефону +7 304-32-62. Методические рекомендации к проектам представлены здесь);

(консультации по подачи проекта можно получить по телефону +7 304-32-62. Методические рекомендации к проектам представлены здесь); Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина (работы принимаются на эл.адрес zheleznikov_ka@ekadm.ru);

(работы принимаются на эл.адрес zheleznikov_ka@ekadm.ru); Образование, культура и искусство (проекты отправляйте на почту culture@ekadm.ru);

(проекты отправляйте на почту culture@ekadm.ru); Архитектура и строительство (работы присылайте на эл.адрес dag@ekadm.com).

Все полученные заявки будут рассматриваться в профильных комиссиях с участием независимых экспертов и консультантов. Победителей прошлого года можно узнать здесь.

Напомним, что памятная медаль и премия имени Татищева и де Геннина была учреждена в 1998 году постановлением главы города Екатеринбурга. Она является символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы. Обычно вручается в исторический День города - 18 ноября.