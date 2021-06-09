Приватизация Ирбитского молзавода остановлена, лжеминёров наказывают и история Эдмона Дантеса: главное в номере за 9 июня

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Главная тема номера – ситуация с Ирбитским молочным заводом. Новость о том, что лидер по объёму продаж молочной продукции в Свердловской области может пойти «с молотка» и достанется частникам, взбудоражила уральцев. В ситуацию вмешался губернатор региона Евгений Куйвашев – он распорядился оставить завод в областной собственности.

Уголовно наказуемые шуточки: за ложные сообщения о минировании в прошлом году осудили 20 уральцев. Так, в частности, к трём с половиной годам лишения свободы приговорил недавно Орджоникидзевский районный суд в Екатеринбурге Юрия Галлямова, который с июля по ноябрь прошлого года развлекался тем, что звонил по номеру 112 и сообщал о минировании самых разных организаций.

Депутаты Екатеринбургской городской думы во вторник, 8 июня, внесли корректировки в бюджет на 2021 год. По прогнозу, доходная часть бюджета составит 50 млрд 375 млн рублей, расходная – 53 млрд 370 млн рублей.

На полосе «Культура и спорт» – рецензия на новый спектакль новоуральского Театра музыки, драмы и комедии «Граф Монте Кристо. Я – Эдмон Дантес». На показах – аншлаги. Это тот самый случай, когда и артисты соскучились по работе за время вынужденного простоя, и новоуральские зрители рады долгожданной встрече.

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начинают объявлять планы на межсезонье. Новый регулярный чемпионат, к которому будут готовиться команды, традиционно возьмёт старт в сентябре. Рассказываем о планах екатеринбургского «Автомобилиста».