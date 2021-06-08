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Общество
8 июня 2021, 20:35

В Екатеринбурге появится сквер славы пожарным и спасателям

сквер

В столице Урала появится зелёная зана, посвящённая спасателям. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге появится сквер, посвящённый пожарным и спасателям. Он расположится на пересечении улиц Московской и Радищева.

В настоящее время Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации проводит конкурс эскизных проектов. Лучшие войдут в основу скульптурной композиции, ландшафтного оформления пространства и благоустройства сквера.

Известно, что начальник ГУ МЧС России по Свердловской области, генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев провёл рабочую встречу с одним из конкурсантов. Он обозначил плюсы и минусы проекта, а также внёс коррективы в скульптурную композицию. Доработанный эскиз будет представлен на суд жюри.

Работы стартуют сразу по окончанию конкурса проектов, сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее двум екатеринбургским аллеям дали название. Одна из них находится на нечётной стороне улицы Московской (от Куйбышева до Пальмиро Тольятти), а вторая - на улице Антона Валека (между Сакко и Ванцетти и Маршала Жукова).

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Областная газета Свердловской области

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