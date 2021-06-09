Мир уцелел потому, что привился?

Красная бурда представляет: как жители Скипидарского края объясняют отказ от вакцинации?

– Не хочу, чтобы в моём родном теле сформировалось какое-то антитело. Опасаюсь аннигиляции.

– Я не против привиться онлайн, удалённо от прививки.

– Я нюхом чую тут какой-то подвох! Когда перестану чувствовать запахи, пойду болеть.

– Был бы кешбэк, я бы пошел. Я привык всё с кешбэком делать. Так что пусть они сначала вопрос с кешбэком решат.

– Да я бы с радостью привился! А без радости не могу. Будет радость – будет прививка.

– Мне в трамвае рассказала попутчица, что у неё привилась свояченица, и у неё началась побочница!

– Перед этой прививкой пить нельзя три дня. А я не пью уже десять лет! А тут всего три дня. Вдруг сорвусь?

– Меня жена после двух вакцин домой не пускает! Прямо так и заявила: «Где навакцинируешься, там и живи!»

– Я бы привился, но ведь неизвестно, как она повлияет на потенцию. А вдруг никак?! Вот этого-то я и боюсь.

– Думаешь, я смогу долго беречь накопленные антитела? Да я уже через неделю всё раздам – за квартиру, за еду, детям помочь…

– Не буду торопиться. Вот появится в продаже коллективный иммунитет, тогда можно будет подумать. Зачем гнаться за модой? Новый айфон продают за бешеные деньги, а через годик-другой можно такой же взять за полцены.

– С детства помню, что даже у бессмертного Кощея смерть была на конце прививочной иглы.

– Они говорят: «Уколись бесплатно!» Ага, они всегда так говорят. А вдруг появится зависимость от этой прививки? Подсяду на иглу и буду потом все деньги на очередную дозу переводить!

– Вы что, не слышали, что это мошенники?! Они вас вакцинируют, а потом на вашу ДНК наберут кредитов!

– Я не доверяю врачам. Они всегда говорят перед уколом: «Больно не будет, как будто комарик укусит!» Но ни разу не было «как комарик»! А было как серпом по нервам.

Опубликовано в №103 от 10.06.2021